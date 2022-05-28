Україна виборола історичне "золото" чемпіонату Європи з джиу-джитсу

Українка Богдана Голуб вперше в історії перемогла на чемпіонаті Європи з джиу-джитсу, що триває в ізраїльському місті Нагарія.

Голуб перемогла в системі не-ваза (вид боротьби джиу-джитсу, де основна увага приділяється переведенню суперника у боротьбу на землю, а також технікам, що дозволяють швидко закінчити поєдинок).

Віцечемпіонкою Європи стала спортсменка з Ізраїлю, а бронзові медалі здобули представниці Франції та Швейцарії.

Українка виступає у ваговій категорії до 63 кг. Це золото чемпіонату Європи з джиу-джитсу стало першим в історії України.

Нагадаємо, що українські каратисти здобули медалі на чемпіонаті Європи-2022, який триває в турецькому Ґазіантепі.

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