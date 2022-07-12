Україна виборола історичне "золото" Всесвітніх ігор-2022 та залишилася у топ-3 медального заліку

Збірна України продовжує успішно виступати на Всесвітніх іграх-2022, що тривають у Бірмінгемі (США).

У четвертий день змагань, 11 липня, скарбничка нашої команди поповнилася однією медаллю.

Українець Богдан Колмаков здобув історичне "золото" в паркурі в дисципліні швидкість.

До слова, паркур дебютує у програмі Всесвітніх ігор-2022, а перші змагання з цієї дисципліни стартували ще у третій день. Колмаков повинен був виступити у фристайлі, але не вийшов на старт.

За три змагальні дні українські спортсмени здобули вже 23 медалі. У медальному заліку збірна України посідає третє місце, поступаючись лише представникам Німеччини та Колумбії.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2022 (після третього дня)

1. Німеччина – 15+2+8

2. Колумбія – 9+8+3

3. Україна – 9+6+8

4. Японія – 8+5+7

5. Угорщина – 8+5+5

6. Італія – 7+14+10

7. Китай – 5+4+1

8. Бельгія – 4+0+3

9. Данія – 4+0+0

10. Іспанія – 3+5+3

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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