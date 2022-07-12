Україна виборола історичну медаль юніорського ЧС-2022 з веслування

Збірна України завоювала одну медаль на чемпіонаті світу з веслувального слалому серед молоді та юніорів, що завершився в італійській Івреї. Це перша нагорода на турнірі для збірної України за шість років і загалом третя в історії.

Український веслувальник Сергій Совко виборов "бронзу" в екстремальному слаломі на байдарках світової першості серед юніорів.

17-річний спортсмен фінішував четвертим, але результат Оскара Ілліона дискваліфікували через те, що він пропустив п'яті ворота. Місце француза зайняв Совко. В результаті на п'єдесталі українець поступився двом іншим французам - Юґо Монассе та Мартіну Корню.

Це перша медаль для України в даній дисципліні та єдина на турнірі цього року. Загалом за всю історію "синьо-жовті" виграли лише три нагороди. Раніше медалі на такому рівні виборювали українці Руслан Пестов у 2016 році (байдарки-одиночки, юніори) та Вікторія Ус – у 2013-му (каное-одиночки, U-23).

Нагадаємо, що збірна України здобула шість нагород на юніорському чемпіонаті Європи з плавання.

Читайте також:

Україна виборола історичне "золото" Всесвітніх ігор-2022 та залишилася у топ-3 медального заліку

Український силань вдруге поспіль став чемпіоном Strongman Classic і закликав донатити на ЗСУ

Українська каратистка, яка вчилася кидати коктейлі Молотова, виграла "золото" Всесвітніх ігор