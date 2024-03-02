Україна виборола перше "золото" чемпіонату Європи-2024 з кульової стрільби

Олена Костевич та Олег Омельчук стали чемпіонами континенту у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Збірна України здобула перше "золото" на чемпіонаті Європи 2024 року з кульової стрільби, який відбувається в угорському Дьєрі.

Олена Костевич та Олег Омельчук перемогли у стрільбі з пневматичного пістолету серед змішаних команд на дистанції 10 метрів.

Український дует у фіналі здолав австрійський тандем Сільвія Штайнер / Рікард Цехмейстер з рахунком 17:11.

Зазначимо, що Костевич і Омельчук вдруге виграли "золото" чемпіонату Європи в командному змішаному турнірі у стрільбі з пневматичного пістолета. Раніше вони спільно стали чемпіонами 2019 року у хорватському Осієку.

Для Костевич це сьоме "золото" континентальної першості в кар'єрі. Омельчук вчетверте здобув титул чемпіона Європи.

Євро-2024 з кульової стрільби: всі нагороди України

"Золото": Олена Костевич, Олег Омельчук (пневматичний пістолет, змішані команди, 10 м)

"Срібло": Олена Костевич, Юлія Ісаченко, Вілєна Бевз (пневматичний пістолет, 10 м); Сергій Куліш, Святослав Гудзий та Олег Царьков (пневматична гвинтівка, 10 м)

"Бронза": Віктор Банькін, Павло Коростильов, Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 м)

ЧЄ-2024 з кульової стрільби завершиться в суботу, 2 березня. На заключний день змагань заплановано чотири фінали в командах з гвинтівки та пістолета.

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