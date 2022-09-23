Україна виборола перші медалі на чемпіонаті світу-2022 з академічного веслування

Збірна України з академічного веслування здобула свої перші нагороди на планетарній першості, яка відбувається у чеському місті Рачіце.

Перший день фінальних запливів приніс "синьо-жовтим" одразу три бронзові медалі. Всі вони були здобуті нашими паравеслувальниками.

Анна Айсанова стала третьою в одиночках класу PR2 на дистанції 2000 м, показавши час 10 хвилин та 9,24 секунди. Перемогу здобула ірландка Кеті О'Браєн (9:25,23), "срібло" виграла австралійка Кетрін Росс (9:35,35).

Ще одну бронзову нагороду для нашої країни завоювали Андрій Сивих і Дмитро Херез в змаганнях парних розпашних двійок класу PR3. Українці подолала 2000-метрову дистанцію за 7 хвилин та 29,07 секунди. Випередити їх вдалося британській парі Олівер Стенгоуп / Едвард Фуллер (6:53,68) та австралійському тандему Ніколас Нілз / Джеймс Талбот (7:21,02).

Третю "бронзу" світової першості до скарбнички України поклали Дар'я Котик і Станіслав Самолюк, які піднялися на п'єдестал у фіналі парних змішаних двійок класу PR3 на дистанції 2000 м,. Результат "синьо-жовтих" - 7 хвилин і 37,18 секунди. "Золото" взяли французи Елур Альберді і Лорен Кадот (7:35,04), а срібні нагороди додому повезуть бразильці Діана Барселос де Олівейра та Вальдені да Сілва Жуніор (7:37,16).

На ЧС-2022 з академічного веслування збірна України представлена 34 спортсменами, дев'ять з них виступають у паравеслувальних дисциплінах.

Наразі українська збірна з трьома бронзовими нагородами посідає восьме місце загальнокомандного медального заліку.

Раніше повідомлялося, що українські дзюдоїсти вибороли чотири медалі на юніорському чемпіонаті Європи-2022.

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