Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Українська синхроністка Марта Федіна стала призеркою чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 здобула на світовій першості "срібло" в артистичному плаванні.

У технічному соло Федіна посіла друге місце, отримавши за свій виступ 91.9555 бала.

"Золото" зуміла виграти японка Юкіко Інуї (92.8662), а "бронза" дісталася Євангелії Платаніоті з Греції - 89.511.

Для Фєдіної це перша в кар'єрі особиста нагорода чемпіонату світу й сьома загалом. До цього вона шість разів піднімалася на п'єдестал світової першості: двічі - в дуеті та чотири рази - в команді.

Також це перша медаль української збірної на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту.

Востаннє особисту медаль в цьому виді спорту збірна України мала ще в 2017 році, тоді Анна Волошина завоювала дві "бронзи" - в технічному й довільному соло.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки.

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