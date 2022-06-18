Україна виборола першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту

Українська синхроністка Марта Федіна стала призеркою чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту, що триває в Будапешті.
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 здобула на світовій першості "срібло" в артистичному плаванні.
У технічному соло Федіна посіла друге місце, отримавши за свій виступ 91.9555 бала.
"Золото" зуміла виграти японка Юкіко Інуї (92.8662), а "бронза" дісталася Євангелії Платаніоті з Греції - 89.511.
Для Фєдіної це перша в кар'єрі особиста нагорода чемпіонату світу й сьома загалом. До цього вона шість разів піднімалася на п'єдестал світової першості: двічі - в дуеті та чотири рази - в команді.
Також це перша медаль української збірної на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту.
Востаннє особисту медаль в цьому виді спорту збірна України мала ще в 2017 році, тоді Анна Волошина завоювала дві "бронзи" - в технічному й довільному соло.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Україна здобула історичну перемогу на чемпіонаті світу з аеробіки.
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