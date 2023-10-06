Україна виборола першу медаль на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики: деталі

Український спортсмен Ілля Ковтун виборов срібну медаль на ЧС зі спортивної гімнастики. Для Іллі це перше "срібло" і друга медаль на Чемпіонатах світу.

Збірна України здобула першу медаль Чемпіонату світу-2023 зі спортивної гімнастики у бельгійському Антверпені. Срібну нагороду виборов український гімнаст Ілля Ковтун.

Про це передає НОК України.

Срібло, яке виборов Ковтун, стало найкращим результатом в історії виступів української чоловічої збірної у багатоборстві на світових першостях.

"Кваліфікувавшись до фіналу з 18-м результатом, 20-річний черкащанин впевнено пройшов усі шість видів й у підсумку набрав суму 84.998, поступившись лише олімпійському чемпіону Токіо-2020 Дайкі Хасімото з Японії (86.132) і на 0,666 бала випередивши бронзового призера американця Річарда Фредеріка", – йдеться в повідомленні.

Фінал чоловічого багатоборства

Дайкі Хасімото (Японія) — 86.132 бала

Ілля Ковтун (Україна) — 84.998

Фредерік Річард (США) — 84.332

Ілля Ковтун разом із бронзовим призером зі США та переможцем фіналу з Японії / Фото: Associated Press

Результати Іллі Ковтуна

Вільні вправи: 14.000

Кінь: 14.300

Кільця: 13.133

Опорний стрибок: 14.333

Паралельні бруси: 15.166

Перекладина: 14.066

Загальна сума: 84.998.

Ілля Ковтун / Фото: НОК України

Чому ця медаль важлива

Відзначимо, що для Ковтуна це друга медаль чемпіонату світу у кар’єрі після "бронзи" у багатоборстві, яку він виборов 2021 року у Кітакюсю (Японія).

Також це перше в історії "срібло" українських гімнастів у багатоборстві на Чемпіонатах світу та перше "срібло" збірної України в усіх дисциплінах від 2018 року.

Крім того, це перша нагорода України на Чемпіонаті світу 2023 року зі спортивної гімнастики.