Україна виборола першу медаль на ЧС-2023 зі спортивної гімнастики: деталі

Український спортсмен Ілля Ковтун виборов срібну медаль на ЧС зі спортивної гімнастики. Для Іллі це перше "срібло" і друга медаль на Чемпіонатах світу.
Збірна України здобула першу медаль Чемпіонату світу-2023 зі спортивної гімнастики у бельгійському Антверпені. Срібну нагороду виборов український гімнаст Ілля Ковтун.
Про це передає НОК України.
Срібло, яке виборов Ковтун, стало найкращим результатом в історії виступів української чоловічої збірної у багатоборстві на світових першостях.
"Кваліфікувавшись до фіналу з 18-м результатом, 20-річний черкащанин впевнено пройшов усі шість видів й у підсумку набрав суму 84.998, поступившись лише олімпійському чемпіону Токіо-2020 Дайкі Хасімото з Японії (86.132) і на 0,666 бала випередивши бронзового призера американця Річарда Фредеріка", – йдеться в повідомленні.
Фінал чоловічого багатоборства
- Дайкі Хасімото (Японія) — 86.132 бала
- Ілля Ковтун (Україна) — 84.998
- Фредерік Річард (США) — 84.332
Результати Іллі Ковтуна
- Вільні вправи: 14.000
- Кінь: 14.300
- Кільця: 13.133
- Опорний стрибок: 14.333
- Паралельні бруси: 15.166
- Перекладина: 14.066
- Загальна сума: 84.998.
Чому ця медаль важлива
Відзначимо, що для Ковтуна це друга медаль чемпіонату світу у кар’єрі після "бронзи" у багатоборстві, яку він виборов 2021 року у Кітакюсю (Японія).
Також це перше в історії "срібло" українських гімнастів у багатоборстві на Чемпіонатах світу та перше "срібло" збірної України в усіх дисциплінах від 2018 року.
Крім того, це перша нагорода України на Чемпіонаті світу 2023 року зі спортивної гімнастики.
Раніше повідомлялося, що український гімнаст Назар Чепурний став чемпіоном Всесвітньої Універсіади у Китаї.
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