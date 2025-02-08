Україна виборола першу медаль у сезоні Кубка світу з лижної акробатики

Дмитро Котовський здобув "срібло" на етапі в Дір-Веллі.

Збірна України з лижної акробатики завоювала першу медаль цього сезону Кубка світу. Дмитро Котовський став срібним призером четвертого етапу, який відбувся в американському Дір-Веллі.

Через несприятливі погодні умови організатори скасували фінал, відтак кваліфікація одразу визначила учасників суперфіналу. Котовський відібрався до суперфіналу з третім результатом – 99,63 бала.

У суперфіналі Котовський успішно виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами, отримавши за нього оцінку 115,49 бала.

Цей результат став другим серед усіх учасників. "Золото" здобув американець Квін Делінджер (122,57 бала), а "бронзу" виграв ще один представник США – Крістофер Лілліс (104,43 бала).

Окрім Котовського, у змаганні брали участь ще п'ять українських фристайлістів, найкращий результат серед яких показав Максим Кузнєцов, який посів дев’яте місце (93,06 бала).

Лижна акробатика. Кубок світу, Дір-Веллі (чоловіки)

1. Квін Делінджер (США) – 122,57 бала

2. Дмитро Котовський (Україна) – 115,49

3. Крістофер Лілліс (США) – 104,43

...

9. Максим Кузнєцов (Україна) – 93,06

14. Олександр Окіпнюк (Україна) – 82,21

19. Володимир Кушнір (Україна) – 74,52

21. Захар Максимчук (Україна) – 66,27

23. Ян Гаврюк (Україна) – 58,16

Ця медаль стала другою для Котовського на рівні Кубка світу у Дір-Веллі. Саме на цьому етапі він уперше успішно виконав коронний стрибок "Ураган".

Цей подіум став шостим для Дмитра на рівні Кубка світу лижної акробатики. Найвищими результатами у його кар'єрі є перемоги у Дір-Веллі, а також в Енгадіні у березні 2023 року.

Наступний етап Кубка світу з лижної акробатики відбудеться у китайському Бейдайхе 23-24 лютого. Ккрім одиночних змагань, на етапі відбудеться також командний турнір.

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