Україна виборола першу медаль Всесвітньої зимової Універсіади-2023

"Синьо-жовті" виграли "бронзу" в одиночному міксті з біатлону.
Збірна України завоювала першу нагороду на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.
Біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті.
Протягом дистанції "синьо-жовті" зайшли на одне штрафне коло та використали 11 додаткових патронів. У підсумку український дует фінішував третім.
Перші слова наших бронзових призерів Універсіади Степана Кінаша і Юлії Городної після фінішу: "Україно, вперед! Україна переможе!"Опубліковано Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України - КФВС МОН України Понеділок, 16 січня 2023 р.
"Золото" синглміксту виграла чеська команда, а "срібло" дісталося французам.
Універсіада-2023. Лейк-Плесід (США). Результати синглміксту
1. Чехія (0+3) 37:25.3
2. Франція (0+10) +37.5
3. Україна (1+11) +41.9
4. Казахстан (5+13) +1:16.6
5. Норвегія (0+8) +1:43.1
6. Фінляндія (1+12) +2:17.9
Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на чемпіонат Європи.
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