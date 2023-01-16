Україна виборола першу медаль Всесвітньої зимової Універсіади-2023

"Синьо-жовті" виграли "бронзу" в одиночному міксті з біатлону.

Збірна України завоювала першу нагороду на Всесвітній зимовій Універсіаді, що триває в американському Лейк-Плесіді.

Біатлоністи Юлія Городна та Степан Кінаш стали бронзовими призерами в одиночній змішаній естафеті.

Протягом дистанції "синьо-жовті" зайшли на одне штрафне коло та використали 11 додаткових патронів. У підсумку український дует фінішував третім.

Перші слова наших бронзових призерів Універсіади Степана Кінаша і Юлії Городної після фінішу: "Україно, вперед! Україна переможе!" Опубліковано Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України - КФВС МОН України Понеділок, 16 січня 2023 р.

"Золото" синглміксту виграла чеська команда, а "срібло" дісталося французам.

Універсіада-2023. Лейк-Плесід (США). Результати синглміксту

1. Чехія (0+3) 37:25.3

2. Франція (0+10) +37.5

3. Україна (1+11) +41.9

4. Казахстан (5+13) +1:16.6

5. Норвегія (0+8) +1:43.1

6. Фінляндія (1+12) +2:17.9

Раніше повідомлялося, що чоловіча збірна України з біатлону назвала склад на чемпіонат Європи.

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