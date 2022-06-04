Україна виборола першу нагороду престижного турніру з дзюдо в Тбілісі

Україна виборола першу нагороду престижного турніру з дзюдо в Тбілісі

У суботу, 4 червня, українська дзюдоїстка Наталія Чистякова виборола бронзову медаль у другий змагальний день турніру в Тбілісі.

У півфіналі українка програла Сане ван Дайк, а в бою за третє місце перемогла Хільду Ягер. Обидві представляли Нідерланди.

Чистякова завоювала бронзу у ваговій категорії до 70 кг. Це перша медаль Чистякової на турнірах Grand Slam, а також перша медаль України на поточному турнірі.

Додамо, що сьогодні Україну також представляв Артем Хомула (до 73 кг). Він зазнав поразки ще у стартовій сутичці.

У перший змагальний день "синьо-жовті" залишилия без нагород. Дар'я Білодід поступилася господарці форуму Етері Ліпартеліані у другому раунді.

Нагадаємо, що збірна України виграла ще дві медалі чемпіонату Європи-2022 з важкої атлетики, який триває у Тирані (Албанія).

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