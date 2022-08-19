Україна виборола першу нагороду у веслуванні на мультиспортивному Євро-2022

У Мюнхені триває мультиспортивний чемпіонат Європи-2022, на якому збірна України виборола першу нагороду у веслуванні.

Українська каноїстка Людмила Лузан виборола "срібло" на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное, що проходить у рамках мультиспортивного Євро.

Спортсменка з України стала другою в одиночному каное на дистанції 500 метрів.

Чемпіонкою стала іспанка Марія Корбера (2:03.586), а бронзову нагороду забрала представниця Хорватії Ванеса Тот (2:06.682).

Срібло" Лузан стало першим для України у веслуванні на цьогорічному Євро. У всіх видах спорту українська збірна сумарно має дев'ять нагород та посідає 17-ту сходинку загального медального заліку.

Нагадаємо, що українська стрибунка в воду Софія Лискун виборола "срібло" на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту.

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