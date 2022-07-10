Україна виборола ще 13 нагород Всесвітніх ігор-2022 та піднялася на друге місце в медальному заліку

Збірна України продовжує успішно виступати на Всесвітніх іграх-2022, що відбуваються у Бірмінгемі (США).
У другий день змагань скарбничка української команди поповнилася одразу 13 нагородами. Раніше повідомлялося, що за перший день Всесвітніх ігор наші спортсмени здобули чотири медалі.
У суботу, 9 липня, українці виграли 13 медалей у чотирьох видах спорту - чотири золоті, шість срібних та три бронзові. "Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у підводному плаванні, карате, паверліфтингу та сумо.
Володарями золотих нагород стали:
- Аніта Серьогіна (карате, до 61 кг);
- Володимир Рисієв (паверліфтинг, важка вага);
- Світлана Яромка (сумо, важка вага);
- Важа Даіаурі (сумо, середня вага).
"Срібло" здобули:
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);
- Софія Гречка (підводне плавання, 400 м, монопласт);
- Микола Баранник (паверліфтинг, середня вага);
- Іванна Березовська (сумо, важка вага);
- Демід Караченко (сумо, легка вага);
- Карина Колесник (сумо, середня вага).
Бронзові медалі виграли:
- Святослав Семикрас (сумо, легка вага);
- Данило Ковальов (паверліфтинг, важка вага);
- Анастасія Антоняк (підводне плавання, 400 м, монопласт).
За підсумками двох змагальних днів Україна має у своєму доробку 17 медалей - 6 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. Наша команда посідає друге місце в медальному заліку, поступаючись тільки Колумбії. Водночас українці лідирують за загальною кількістю виграних нагород.
Медальний залік Всесвітніх ігор-2022 (після другого дня)
1. Колумбія - 7+4+3
2. Україна - 6+6+5
3. Японія - 6+4+2
4. Німеччина - 6+1+2
5. Китай - 5+4+1
6. Угорщина - 4+4+4
7. Італія - 4+3+2
8. Єгипет - 3+1+1
9. Польща - 2+2+3
10. Іспанія - 2+2+0
- Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19 дисциплінах.
- Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.
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