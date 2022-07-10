Україна виборола ще 13 нагород Всесвітніх ігор-2022 та піднялася на друге місце в медальному заліку

Збірна України продовжує успішно виступати на Всесвітніх іграх-2022, що відбуваються у Бірмінгемі (США).

У другий день змагань скарбничка української команди поповнилася одразу 13 нагородами. Раніше повідомлялося, що за перший день Всесвітніх ігор наші спортсмени здобули чотири медалі.

У суботу, 9 липня, українці виграли 13 медалей у чотирьох видах спорту - чотири золоті, шість срібних та три бронзові. "Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у підводному плаванні, карате, паверліфтингу та сумо.

Володарями золотих нагород стали:

Аніта Серьогіна ( карате, до 61 кг );

( ); Володимир Рисієв (паверліфтинг, важка вага);

(паверліфтинг, важка вага); Світлана Яромка (сумо, важка вага);

(сумо, важка вага); Важа Даіаурі (сумо, середня вага).

"Срібло" здобули:

Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);

(карате, до 75 кг); Софія Гречка (підводне плавання, 400 м, монопласт);

(підводне плавання, 400 м, монопласт); Микола Баранник (паверліфтинг, середня вага);

(паверліфтинг, середня вага); Іванна Березовська (сумо, важка вага);

(сумо, важка вага); Демід Караченко (сумо, легка вага);

(сумо, легка вага); Карина Колесник (сумо, середня вага).

Бронзові медалі виграли:

Святослав Семикрас (сумо, легка вага);

(сумо, легка вага); Данило Ковальов (паверліфтинг, важка вага);

(паверліфтинг, важка вага); Анастасія Антоняк (підводне плавання, 400 м, монопласт).

За підсумками двох змагальних днів Україна має у своєму доробку 17 медалей - 6 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. Наша команда посідає друге місце в медальному заліку, поступаючись тільки Колумбії. Водночас українці лідирують за загальною кількістю виграних нагород.

Медальний залік Всесвітніх ігор-2022 (після другого дня)

1. Колумбія - 7+4+3

2. Україна - 6+6+5

3. Японія - 6+4+2

4. Німеччина - 6+1+2

5. Китай - 5+4+1

6. Угорщина - 4+4+4

7. Італія - 4+3+2

8. Єгипет - 3+1+1

9. Польща - 2+2+3

10. Іспанія - 2+2+0

Всесвітні ігри стартували 7 липня в Бірмінгемі (США). Вони триватимуть до 17 липня. Україну представляє 103 спортсменів у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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