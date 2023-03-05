Україна виборола ще три медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Катарі

Збірна України виграла ще три медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Досі (Катар).

Ілля Ковтун здобув "золото" на паралельних брусах з результатом 14,966 бала. Для 19-річного гімнаста з Черкас це вже друга поспіль перемога на Кубку світу. Тиждень тому він став найкращим на змаганнях у німецькому Котбусі.

Ігор Радівілов завоював срібну нагороду у своїй коронній дисципліні – опорному стрибку. За свій виступ 30-річний уродженець Маріуполя отримав від суддів 14,899 бала. Бронзовий призер Олімпійських ігор-2012 поступився лише вірменину Артуру Давтяну, володарю "бронзи" Токіо-2020.

Анна Лащевська виграла "срібло" у вправах на колоді з оцінкою 13,333 бала. Вона стала єдиною представницею України яка здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Досі. Напередодні 15-річна спортсменка з Івано-Франківська перемогла у змаганнях на брусах.

Таким чином, українська збірна завершила другий етап Кубка світу зі спортивної гімнастики з 4 нагородами та посіла перше місце в медальному заліку.

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