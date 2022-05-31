Україна виборола "срібло" чемпіонату Європи U-23 з фехтування

Українські фехтувальники вибороли срібну медаль на чемпіонаті Європи U-23 з фехтування, що триває в естонському Талліні.

У фіналі збірна України поступилася першим сіяним турніру – французам (33:45).

У командних змаганнях із фехтування на шпазі серед чоловіків Україну представили Андрій Деркач, Нікіта Кошман, Віталій Свистіль та Андрій Опанасенко.

Востаннє у чоловічій шпазі український квартет сходив на п'єдестал ЧЄ U-23 у Пловдіві-2016. Тоді срібними призерами стали Володимир Станкевич, Ян Сич, Роман Свічкар та Юрій Тараненко.

Це друга медаль України на турнірі. Раніше Анастасія Самко здобула бронзову нагороду.

Нагадаємо, що україна не була представлена жодним боксером у фіналі чемпіонату Європи, який триває Єревані (Вірменія).

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