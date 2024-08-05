Україна виборола "срібло" у спортивній гімнастиці на Олімпійських іграх-2024

Український гімнаст Ілля Ковтун завоював срібну медаль у вправах на паралельних брусах на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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У фіналі Ковтун набрав 15,500 бала. Його випередив лише китаєць Цзоу Цзиньюань (16,200 бала), який взяв "золото". Бронзовим призером став японець Шінносуке Ока (15,300 бала).

Ще один українець Олег Верняєв посів восьме місце з результатом 13,300 бала. Під час виконання вправ він не втримався на брусах, що позбавило його шансу поборотися за медаль.

Це перша олімпійська медаль у кар'єрі Ковтуна. На Іграх у Парижі він двічі ставав четвертим – у вільних вправах та в особистому багатоборстві. Також Ілля посів п'яте місце у складі збірної України у командному багатоборстві.

Для 20-річного Ковтуна це друга Олімпіада в кар'єрі. На дебютних для себе Іграх у Токіо він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у команді.

30-річний Верняєв – олімпійський чемпіон Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро на паралельних брусах та срібний призер у багатоборстві. У жовтні 2020 року його відсторонили від змагань, а 2021-го дискваліфікували на чотири роки через знайдений в організмі заборонений препарат мельдоній. Через це він був змушений пропустити Олімпіаду-2020 у Токіо, яка через пандемію коронавірусу відбулася влітку 2021 року. У березні 2023 року Олегу вдвічі скоротили дискваліфікацію за вживання допінгу, яка мала тривати до листопада 2024 року, відтак він отримав можливість виступити на ОІ-2024 в Парижі.

Верняєв на Олімпіаді-2024 став восьмим у фіналі особистого багатоборства. Також Олег посів п'яте місце у командному багатоборстві та фінішував п'ятим у вправах на коні.

Загалом Україна вже виборола сім медалей на ОІ-2024: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Ще одну нагороду, щонайменше срібну, Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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