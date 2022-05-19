Україна виборола три нагороди у фехтуванні Гімназіади-2022

Україна виборола три нагороди у фехтуванні Гімназіади-2022

У четвер, 19 травня, фехтувальники розіграли особисті нагороди XIX Всесвітньої літньої Гімназіади, яка триває у Франції.

Честь української збірної захищали троє фехтувальників й усі здобули нагороди.

Про це повідомила пресслужба Федерації фехтування України.

Рапіристка Крістіна Петрова, поступившись у вирішальному матчі румунці Андреа Дінке (14:15), стала срібною призеркою.

Шпажисти Максим Перчук та Олександра Романова вибороли бронзові нагороди.

Спортсмени успішно подолали попередній груповий раунд, який відбувся 17 травня, і за його підсумками розпочали боротьбу у турі прямого вибування: Перчук і Петрова – під другим номером посіву, Романова – під четвертим.

Нагадаємо, що олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан поділилася відео про те, як повномасштабне російське вторгнення змінило життя українських спортсменів.

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