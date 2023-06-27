Україна виборола три "золота" у тайському боксі на Європейських іграх-2023

Українська збірна з муай-тай виграла медальний залік Євроігор у Кракові.

Збірна України з тайського боксу (муай-тай) тріумфально виступила на Європейських іграх-2023 у польському Кракові. Наші спортсмени здобули шість медалей, з яких три – золоті.

Чемпіонами Євроігор стали Ігор Любченко (вагова категорія до 67 кг), Олександр Єфименко (до 71 кг) і Олег Приймачов (до 91 кг).

Срібну медаль поклав до скарбнички "синьо-жовтих" Єгор Скуріхін (до 81 кг). Раніше бронзові нагороди в муай-тай завоювали Владислав Микитась (до 60 кг) та Анастасія Михайленко (до 51 кг).

Із трьома золотими медалями збірна України достроково виграла медальний залік Євроігор-2023 з муай-тай.

Також наша команда виграла чергову нагороду у стрибках у воду. Ксенія Байло і Софія Есман стали срібними призерками у синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Це загалом четверта медаль збірної України зі стрибків у воду на Євроіграх-2023.

Крім того, збірна України виборола другу медаль Європейських ігор у фехтуванні. Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером в одиночному розряді.

Таким чином, на Європейських іграх-2023 збірна України вже має 32 нагороди: 16 золотих, 9 срібних та 7 бронзових. Наша команда посідає третє місце в медальному заліку після Італії та Іспанії.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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