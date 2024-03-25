Україна виборола "золото" на турнірі Grand Slam з дзюдо у Тбілісі

Збірна України з дзюдо завоювала дві медалі на турнірі серії Grand Slam у грузинському Тбілісі. Володаркою золотої нагороди стала Юлія Курченко, а Єлизавета Литвиненко виграла "бронзу".

Обидві нагороди наші спортсменки здобули у ваговій категорії до 78 кг.

На шляху до фіналу Курченко перемогла казахстанку Аруну Джангелдіну, британку Емму Рід, "нейтральну" росіянку Любов Орлову. та чемпіонку Європи Аліну Бьом з Німеччини. У сутичці за "золото" Юлія здолала Гуше Стенгейс з Нідерландів.

Литвиненко перемогла британку Наталі Павелл та срібну призерку Олімпіади-2016 з Франції Одрі Тшемео, після чого у півфіналі зазнала поразки від Стенгейс. Відтак Єлизавета потрапила до "бронзового" поєдинку, де виявилася сильнішою за китаянку Ма Чженчжао.

Для Курченко це перше в кар'єрі "золото" на турнірах серії Grand Slam – до цього в її активі були лише "срібло" та "бронза". Також це десята золота медаль в історії збірної України на цьому рівні.

Литвиненко завоювала свою другу медаль на змаганнях Grand Slam. Першу нагороду (також "бронзу") вона виграла цього року в азербайджанському Баку.

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