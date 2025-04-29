ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Україна відкриває мініфутбольний сезон двома великими турнірами: коли й де дивитись Ігри націй і Кубок світу

Усі матчі збірної України з мініфутболу можна буде подивитися у прямому ефірі на платформі Київстар ТБ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дивіться матчі збірної України з мініфутболу на Київстар ТБ

Дивіться матчі збірної України з мініфутболу на Київстар ТБ / © Київстар ТБ

Уже завтра, 30 квітня, стартує яскравий мініфутбольний марафон – збірна України візьме участь одразу у двох турнірах: Іграх націй-2025 у Словаччині й чемпіонаті світу з мініфутболу, який від 21 травня відбудеться в Баку. Уболівальники зможуть стежити за всіма матчами "синьо-жовтих" у прямому ефірі на платформі Київстар ТБ.

Ігри націй 2025 – це швидкий і динамічний турнір за участю шести збірних, який відбудеться у словацькому Кошице. Збірна України зіграє у групі В разом з командами Словаччини й Азербайджану. Обидва матчі нашої команди відбудуться 30 квітня – о 16:45 проти Азербайджану й о 19:30 проти господарів турніру. Наступного дня, 1 травня, у плейоф команди розіграють призові місця.

Цей турнір стане для команди важливою репетицією перед Кубком світу – головною подією року у світі мініфутболу. Світова першість відбудеться від 21 травня до 1 червня в столиці Азербайджану – Баку. У змаганні візьмуть участь 32 найсильніші збірні планети, включно з Україною. Суперниками наших хлопців стануть Англія (21 травня), Туреччина (23 травня) та Угорщина (25 травня). До стадії плейоф пройдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Нагадаємо, найкращий результат України на Мундіалі – чвертьфінал 2019 року. Цьогоріч збірна прагне перевершити це досягнення й поборотися за медалі.

Усі матчі збірної України в межах обох турнірів можна буде подивитися наживо на платформі Київстар ТБ. На матчах працюватимуть коментатори – Олександр Золотогорський, Олександр Мельниченко, Олексій Корицький, Ілля Дудка та Роман Куплевацький. Глядачі отримають якісну картинку, глибоку аналітику й справжні емоції від перегляду.

Аби вам було зручніше стежити за улюбленими спортивними подіями, користуйтеся оновленим тематичним розділом – "Спорт". Тут ви знайдете актуальний розклад, анонси матчів і змагань, а також зможете швидко обрати контент, який вас цікавить. Вболівайте за улюблених спортсменів зручно й без зайвих зусиль – усі спортивні події в одному місці на платформі Київстар ТБ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie