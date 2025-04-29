Україна відкриває мініфутбольний сезон двома великими турнірами: коли й де дивитись Ігри націй і Кубок світу

Дивіться матчі збірної України з мініфутболу на Київстар ТБ / © Київстар ТБ

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Уже завтра, 30 квітня, стартує яскравий мініфутбольний марафон – збірна України візьме участь одразу у двох турнірах: Іграх націй-2025 у Словаччині й чемпіонаті світу з мініфутболу, який від 21 травня відбудеться в Баку. Уболівальники зможуть стежити за всіма матчами "синьо-жовтих" у прямому ефірі на платформі Київстар ТБ .

Ігри націй 2025 – це швидкий і динамічний турнір за участю шести збірних, який відбудеться у словацькому Кошице. Збірна України зіграє у групі В разом з командами Словаччини й Азербайджану. Обидва матчі нашої команди відбудуться 30 квітня – о 16:45 проти Азербайджану й о 19:30 проти господарів турніру. Наступного дня, 1 травня, у плейоф команди розіграють призові місця.

Цей турнір стане для команди важливою репетицією перед Кубком світу – головною подією року у світі мініфутболу. Світова першість відбудеться від 21 травня до 1 червня в столиці Азербайджану – Баку. У змаганні візьмуть участь 32 найсильніші збірні планети, включно з Україною. Суперниками наших хлопців стануть Англія (21 травня), Туреччина (23 травня) та Угорщина (25 травня). До стадії плейоф пройдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

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Нагадаємо, найкращий результат України на Мундіалі – чвертьфінал 2019 року. Цьогоріч збірна прагне перевершити це досягнення й поборотися за медалі.

Усі матчі збірної України в межах обох турнірів можна буде подивитися наживо на платформі Київстар ТБ . На матчах працюватимуть коментатори – Олександр Золотогорський, Олександр Мельниченко, Олексій Корицький, Ілля Дудка та Роман Куплевацький. Глядачі отримають якісну картинку, глибоку аналітику й справжні емоції від перегляду.

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