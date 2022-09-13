Україна відмовилася їхати на ЧЄ-2022 з самбо через участь спортсменів країн-агресорок

Федерація самбо України вирішила бойкотувати чемпіонат Європи через допуск до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Збірна України пропустить чемпіонат Європи із самбо. Причина – допуск на міжнародний турнір російських та білоруських спортсменів.

Про це повідомили на офіційному сайті Федерації самбо України.

"Більшість громадян Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема й спортсмени, відверто підтримують режим кривавого диктатора, війну росії проти України та фактично геноцид українського народу або просто мовчать, удаючи, що нічого не відбувається.

Проявом цього є петиції, підписані російськими спортсменами-самбістами на підтримку дій росії проти України, їхні заяви в ЗМІ, використання під час проведення спортивних змагань на території росії символів "Z" та "V". Більшість членів збірної команди рф із самбо є військовослужбовцями збройних сил та інших силових відомств", - йдеться у повідомленні.

ФІАС та Європейська федерація самбо (ЄФС) допустили росіян та білорусів до участі у турнірі у нейтральному статусі.

"Нейтральний статус не позбавляє відповідальності за підтримку війни та геноциду, не змиє кров з рук посібників убивств та воєнних злочинів", – додали у федерації.

Континенальна першість відбудеться від 14 до 19 вересня в Сербії.

Нагадаємо, що захищаючи Україну від загарбників, загинув 34-річний майстер спорту України з дзюдо та самбо - Вадим Зеленюк.

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