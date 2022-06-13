Україна виграла 24 медалі на боксерському турнірі в Угорщині та посіла перше загальнокомандне місце

Україна виграла 24 медалі на боксерському турнірі в Угорщині та посіла перше загальнокомандне місце

Українські боксери тріумфально виступили на міжнародному турнірі Bornemissza в угорському Егері.

"Синьо-жовті" зуміли завоювати на одному з найстаріших в Європі боксерських турнірів 24 нагороди: 12 золотих, сім срібних та п'ять бронзових.

У підсумку, наша збірна стала першою в загальнокомандному заліку, повідомляє Федерація боксу України.

"Золото" турніру в Угорщині здобули: Максим Рудик (51 кг), Іван Завадський (54 кг), Денис Роздольський (57 кг), Олександр Яровий (63,5 кг), Дмитро Мага (71 кг), Микита Засенюк (86 кг), Олександр Зеленський (92+ кг), Адріана Котович (54 кг), Тетяна Довгаль (60 кг), Юлія Філіпова (63 кг), Анастасія Саранюк (75 кг) та Ірина Луцак (81+ кг).

"Срібло" змагань виграли: Владислав Кондратюк (48 кг), Руслан Шилов (57 кг), Владислав Дудар (80 кг), Джамал Кулієв (86 кг), Микита Малюта (92+ кг), Діана Петренко (50 кг) та Аліна Маляр ( 52 кг).

Бронзовими призерами стали: Віталій Швець (80 кг), Тетяна Іванова (66 кг), Радміла Радіонова (70 кг), Наталія Ходик (81 кг) та Ніна Карпенко (81 кг).

Зазначимо, що старшого тренера чоловічої збірної України серед молоді Олега Кудінова було визнано найкращим тренером турніру Bornemissza.

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