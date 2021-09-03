Україна виграла 91-шу медаль Паралімпіади-2020: нагороду здобуто в плаванні

Денис Дубров утретє піднявся на п'єдестал у Токіо.

Український плавець Денис Дубров завоював "бронзу" на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо на дистанції 100 метрів батерфляєм (клас S8).

Українець був четвертим за підсумками кваліфікації, але у фінальному запливі таки зміг зачепитися за медаль. Дубров подолав дистанцію за 1:03.23 хвилини. "Золото" взяв американець Роберт Грісвольд - 1:02.03 хвилини. А "срібло" виграв китаєць Ян Фен - 1:03.20 хвилини.

Це вже третя нагорода для Дениса у Токіо-2020. Раніше він завоював "золото" на 200-метрівці комплексним стилем та "бронзу" в чоловічій естафеті 4х100 м.

Це 91-ша медаль збірної України на Паралімпіаді-2020. В активі "синьо-жовтих" 22 золоті, 43 срібні і 26 бронзових нагород. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку і йде четвертою за кількістю завойованих нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

Раніше ТСН Проспорт писав, що плавець Максим Крипак став 10-разовим чемпіоном Паралімпійських ігор. Тепер він найбільш титулований український спортсмен на Паралімпіадах.

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