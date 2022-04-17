Україна виграла чотири медалі у перший день змагань на "Іграх нескорених"

Україна виграла чотири медалі у перший день змагань на "Іграх нескорених"

Бобчинець додав до активу української команди "бронзу".

У нідерландській Гаазі завершився перший день змагань на "Іграх нескорених". Збірній України вдалося вибороти чотири нагороди.

Як повідомила офіційна сторінка української команди у Facebook, ще одну бронзову нагороду з бігу на 1500 метрів здобув українець Олексій Бобчинець.

Для України це вже четверта нагорода – раніше у штовханні ядра золото здобув Родіон Сітдіков, у стрибках в довжину Артем Лукашук та Іван Герецун вибороли срібло та бронзу відповідно.

Invictus Games — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та діючих військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Команда України бере участь у Іграх утретє. Змагання у Гаазі відбуваються з 16 по 22 квітня.

Читайте також:

Захищав Україну у лавах ЗСУ: відомий мотоболіст отримав важкі поранення та перебуває в комі

Футболісти українського клубу майже повним складом вступили до лав ЗСУ

На зруйнованому окупантами стадіоні в Чернігові зіграли у футбол (фото)