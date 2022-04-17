Україна виграла чотири медалі у перший день змагань на "Іграх нескорених"

Бобчинець додав до активу української команди "бронзу".
У нідерландській Гаазі завершився перший день змагань на "Іграх нескорених". Збірній України вдалося вибороти чотири нагороди.
Як повідомила офіційна сторінка української команди у Facebook, ще одну бронзову нагороду з бігу на 1500 метрів здобув українець Олексій Бобчинець.
Для України це вже четверта нагорода – раніше у штовханні ядра золото здобув Родіон Сітдіков, у стрибках в довжину Артем Лукашук та Іван Герецун вибороли срібло та бронзу відповідно.
Invictus Games — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та діючих військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Команда України бере участь у Іграх утретє. Змагання у Гаазі відбуваються з 16 по 22 квітня.
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