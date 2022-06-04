Україна виграла друге "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Україна виграла друге "золото" на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

Збірна України завоювала ще дві медалі на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що відбувається в столиці Азербайджану Баку.

"Золото" змагань виборола українська жіноча команда в стрільбі з малокаліберного пістолета з 25 метрів. Нашу збірну представляли олімпійська чемпіонка Олена Костевич, віцечемпіонка Європи Анастасії Німець та учасниця чемпіонатів світу Оксана Ковальчук.

України стали найкращими у кваліфікації, після чого в фіналі "перестріляли" збірну Таїланду з рахунком 17:11.

Ще одну нагороду - "срібло" - до скарбнички "синьо-жовтих" поклали Сергій Куліш і Дар'я Тихова у змаганнях змішаних пар зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на дистанції 50 метрів із трьох положень.

Куліш і Тихова посіли друге місце в першому раунді кваліфікації, а потім очолили турнірну таблицю в другому раунді та вийшли до фіналу. На жаль, там українці поступилися індійському дуету Аші Чуксей та Свапніла Кусале - 12:16.

Загалом, збірна України вже виграла шість медалей на етапі Кубка світу в Баку - у скарбничці нашої команди по два "золота", "срібла" та "бронзи"

Усі медалі України на етапі Кубка світу в Баку

"Золото":

Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення),

(гвинтівка, 50 м, три положення), Олена Костевич, Анастасія Німець та Оксана Ковальчук (пістолет, 25 м, команда)

"Срібло":

Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 м, мікст),

(пневматичний пістолет, 10 м, мікст), Дар'я Тихова та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення, мікст)

"Бронза":

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