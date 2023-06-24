Україна виграла другу медаль Європейських ігор-2023 у легкій атлетиці

Михайло Кохан став срібним призером у метанні молота.

Збірна України здобула чергову медаль Європейських ігор 2023 року в польському Кракові. Михайло Кохан виграв "срібло" у метанні молота.

22-річний український спортсмен посів друге місце з результатом 77,03 метра.

"Золото" виграв поляк Войцех Новіцкі, який метнув молот на відстань 79,61 метра. Бронзовим призером став норвежець Томас Мардаль (76,50 метра).

"Срібло" Кохана – друга медаль України у легкій атлетиці на Євроіграх-2023. Раніше "бронзу" здобув 21-річний Владислав Шепелєв у потрійному стрибку.

Загалом на змаганнях у Кракові збірна України вже має 15 нагород: 7 золотих, 5 срібних та 3 бронзові. Наша команда посідає четверте місце в медальному заліку після Іспанії, Італії та Польщі.

Європейські ігри-2023 триватимуть до 2 липня. Ці змагання також є частиною відбору на Олімпійські ігри-2024.

Нагадаємо, спортсменів із Росії та Білорусі не допустили до Європейських ігор-2023 через війну в Україні.

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