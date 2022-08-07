Україна виграла п’яту медаль на чемпіонаті світу з веслування

Українські спортсмени продовжують успішно виступати на чемпіонаті світу з веслування на байдарці та каное, що триває у канадському Галіфаксі.

Збірна України виборола ще одну медаль чемпіонату світу з веслування. Українці стали третіми у змаганнях каное-четвірок на дистанції 500 м.

Четвірка у складі Віталія Вергелеса, Андрія Рибачка, Юрія Вандюка і Тараса Міщука подолала дистанцію за 1 хвилину та 39,91 с. Українці трохи більше секунди програли чемпіонам іспанцям.

Нагадаємо, що ураїнська каноїстка Людмила Лузан стала дворазовою чемпіонкою світу з веслування у канадському Галіфаксі.

На рахунку українців 5 медалей. Окрім двох золотих медалей Лузан у парі з Анастасією Четверіковою стали срібними призерками у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 метрів. "Бронзу" світової першості у Галіфаксі виграла байдарка-четвірка (Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін) на дистанції 500 м.

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