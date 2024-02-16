Україна виграла перше "золото" на чемпіонаті Європи-2024 з боротьби

Українка Ірина Коляденко здобула "золото" у жіночій вільній боротьбі на чемпіонаті Європи 2024 року, який відбувається у румунському Бухаресті.

25-річна українська спортсменка перемогла у ваговій категорії до 65 кг.

У фінальному поєдинку Коляденко здолала Катерину Зелених з Румунії – 6:0.

Для Ірини це третя в кар'єрі золота нагорода континентальної першості. 2021 та 2023 року вона перемагала на ЧЄ у вазі до 62 кг, у цій же категорії Коляденко здобула "бронзу" на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Додамо, що у другий день фіналів Євро-2024 у жіночій вільній боротьбі збірна України завоювала три нагороди. Крім "золота" Коляденко, бронзовими призерками змагань стали Соломія Винник (до 57 кг) та Юлія Ткач-Остапчук (до 62 кг).

Всього ж жіноча збірна України з вільної боротьби має вже шість медалей на поточному ЧЄ. Раніше срібні нагороди завоювали Аліна Філіпович, Тетяна Сова-Ріжко та Анастасія Осняч (Шустова).

Нагадаємо, на Євро-2024 українці можуть похвалитися досягненнями і в греко-римській боротьбі, де "срібло" завоював Олександр Грушин (до 63 кг), а "бронзу" виграли Жан Беленюк (до 87 кг), Парвіз Насібов (до 72 кг) та Ярослав Фільчаков (до 82 кг).

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