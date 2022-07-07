Україна виграла перше "золото" юніорського Чемпіонату Європи з плавання: відео

Зазначимо, що першою нагородою "синьо-жовтих" одразу стало "золото". Його володарем став 18-річний Володимир Лісовець.

Лісовець став тріумфатором запливу на дистанції 50 метрів брасом, передає "Суспільне спорт".

Українець показав другий час (28.15 с) у своєму кваліфікаційному запливі, де поступився сербу Урошу Зівановичу. У півфіналі Лісовець також фінішував другим у запливі (27.72 с) після нідерландця Коена де Ґрута.

Проте у фіналі українському плавцю вдалося покращити час і обійти обох головних суперників: різниця між трійкою призерів становила лише 0.07 секунди. Із результатом 27.62 с. Володимир на 0.03 с випередив де Ґрута й залишив позаду Зівановича та здобув перше в кар'єрі "золото" на цій дистанції. Торік Лісовець був третім у цьому виді програми.

Титул чемпіона Європи серед юніорів став другим у кар'єрі українця. В 2021-му він переміг на 100-метрівці – дистанції, в якій братиме участь і цього року.

"Ця перемога – для народу України. Дуже важко бути далеко від моєї родини, але вони вдома, в безпеці, і я сподіваюся, що дуже скоро ми зможемо побачити одне одного", - сказав після своєї перемоги Лісовець.

До вашої уваги відео з переможним запливом українця.

Лісовець загалом має п'ять медалей європейських першостей. Окрім двох "золотих" – три "бронзові" (50 м брасом, 4х100 м комплексом, мікст 4х100 м комплексом – усе в 2021 році).

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