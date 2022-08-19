Україна виграла першу медаль на Чемпіонаті Європи-2022 у легкій атлетиці

Стрибун у висоту Андрій Проценко здобув "бронзову" медаль на Мультиспортивному Чемпіонаті Європи-2022, який триває в Мюнхені.

34-річний уродженець Херсона вийшов до фіналу змагань разом із ще одним співвітчизником - Олегом Дорощуком. Загалом у кваліфікації брали участь троє українців, проте титулований Богдан Бондаренко сенсаційно до фіналу не пробився: Проценко та Дорощук подолали ключову висоту 2.21 метри, тоді як Бондаренко припинив виступи на висоті 2.17 м.

Проценко та Дорощук почали вдало з висоти 2,18 м і подолали позначку 2,23. У цей момент у секторі стрибків у висоту залишилося лише шість спортсменів.

Дорощук зупинився на висоті 2,23 і в підсумку посів 4-те місце. Проценко зумів взяти планку, а також подолати позначку 2,27, як і його суперники – Джанмарко Тамбері із Італії та Тобіас Потьє із Німеччини.

Вище Андрій стрибнути не зумів, завершивши змагання з результатом 2,27. Потьє взяв цю ж висоту з першої спроби, як і всі попередні – німець завоював "срібло". Тамбері з другої спроби подолав висоту 2,30 і став чемпіоном Європи.

Зазначимо, що для Проценка фінал Євро-2022 став шостим в історії. На п'яти попередніх континентальних першостях 34-річний стрибун лише одного разу вигравав нагороду: у 2014 році, поступившись у боротьбі за "золото" Богданові Бондаренко. А ось 21-річний Дорощук дебютував на рівні чемпіонатів Європи, через місяць після першого виступу на Чемпіонаті світу.

Таким чином, збірна України зуміла взяти першу медаль у легкій атлетиці на Євро-2022. Загалом в активі українців 8 нагород – 2 "золота", 2 "срібла" та 4 "бронзи".

Мультиспортивний Чемпіонат Європи-2022 триваєвід 11 до 21 серпня у Мюнхені;

Для Проценка це друга поспіль "бронза" на великих міжнародних турнірах.

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