Україна виграла ще дві медалі на етапі Кубка світу з кульової стрільби в Баку

У неділю, 5 червня, збірна України завоювала ще дві медалі на етапі Кубка світу з кульової стрільби, що триває в столиці Азербайджану Баку.
Українці стали призерами у міксті. Юлія та Павло Коростильові виграли срібло, а Анастасія Німець та Максим Городинець — бронзу у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 метрів.
У фіналі Коростильові програли дуету з Південної Кореї - 10:16. Німець та Городинець у бронзовому фіналі перемогли пару з Таїланду – 16:6.
На етапі Кубка світу у Баку Україна виграла вісім медалей, з яких дві золоті.
Усі медалі України на етапі Кубка світу в Баку
"Золото":
- Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення),
- Олена Костевич, Анастасія Німець та Оксана Ковальчук (пістолет, 25 м, команда)
"Срібло":
- Олена Костевич та Олег Омельчук (пневматичний пістолет, 10 м, мікст),
- Дар'я Тихова та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення, мікст)
"Бронза":
- Анастасія Німець (пістолет, 25 м),
- Олег Царьков, Олександр Галкін та Сергій Куліш (гвинтівка, 50 м, три положення, команда).
Нагадаємо, що українська дзюдоїстка Наталія Чистякова виборола бронзову медаль у другий змагальний день турніру в Тбілісі.
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