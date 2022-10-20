Україна виграла шосту нагороду на ЧС-2022 з кульової стрільби

Збірна України завоювала вже шосту медаль на чемпіонаті світу-2022 з кульової стрільби, який відбувається в єгипетському Каїрі.

Олена Костевич та Павло Коростильов стали бронзовими призерами в міксті у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета з дистанції 25 метрів.

Українці претендували на вихід до золотого фіналу, однак в останніх 5 пострілах припустилися помилок. У поєдинку за "бронзу" наші співвітчизники розгромно перемогли суперників з Польщі - 16:4. "Золото" виграла Німеччина, а "срібло" - Південна Корея.

Для України це вже шоста нагорода на цьогорічній планетарній першості. В активі нашої комади одне "золото", два "срібла" та три "бронзи".

Додамо, що для Коростильова це вже третя медаль на ЧС-2022. Раніше він виборов "бронзу" в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів та ліцензію на Олімпійські ігри-2024 в Парижі, а також завоював "золото" у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета з 25 метрів.

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