Україна виграла три медалі кадетського чемпіонату Європи-2022 з боротьби

Збірна України успішно розпочала континентальну першість із боротьби серед спортсменів до 17 років, яка триває в румунському Бухаресті.
У перший змагальний день українська команда з греко-римської боротьби завоювала три бронзові медалі.
Микита Дементьєв став призером у ваговій категорії до 48 кг, Єгор Якушенко - до 80 кг, Дмитро Стрижекозін - до 110 кг.
Дементьєв у сутичці за "бронзу" впорався з болгарином Альошею Красіміровим - 9:0. Для Микити це другу в кар'єрі медаль чемпіонату Європи після минулорічного "срібла".
Якушенко у "бронзовому" фіналі здобув складну перемогу над турком Альпереном Бербером з рахунком 8:6. Для нього це дебютна нагорода на змаганнях такого рівня.
Стрижекозін у бронзовому поєдинку здолав австрійця Леонгарда Юнгера з рахунком 8:0. Для Дмитра це дебютна медаль на чемпіонатах Європи.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що українська стрибунка в висоту Юлія Левченко з особистим рекордом сезону виграла "бронзу" на турнірі у Фінляндії.
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