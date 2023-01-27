Україна виграла "золото" в жіночому спринті на чемпіонаті Європи з біатлону

Збірна України здобула третю медаль на чемпіонаті Європи з біатлону, який триває у швейцарському Ленцергайде. Анастасія Меркушина завоювала "золото" в спринтерській гонці.

Наша біатлоністка ідеально відпрацювала на двох вогневих рубежах і була швидкою на дистанції, що в підсумку дозволило їй на 0,5 секунди випередити срібну призерку – шведку Тільду Йоганссон. "Бронзу" взяла німкеня Ванесса Гінц.

Також у спринті виступили ще чотири українки. Анна Кривонос стала 22-ю, Юлія Джима – 39-ю, Любов Кип'яченкова – 52-ю, Олена Білосюк – 55-ю

"Золото" Меркушиної – третя медаль української збірної на ЧЄ-2023. Раніше Юлія Джима здобула "срібло" в жіночій індивідуальній гонці, після чого Антон Дудченко виграв "срібло" в аналогічній дисципліні у чоловіків.

Чемпіонат Європи з біатлону-2023: результати жіночого спринту

1. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0) 23:14.5

2. Тільда Йоганссон (Швеція, 1+0) +0.5

3. Ванесса Гінц (Німеччина, 0+0) +1.8

4. Стіна Нільссон (Швеція, 1+0) +7.9

5. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+2) +18.1

6. Гілонне Гігонна (Франція, 1+0) +20.2

...

22. Анна Кривонос (0+1) +1:26.0

39. Юлія Джима (1+2) +1:58.7

52. Любов Кип'яченкова (2+1) +2:11.5

55. Олена Білосюк (1+2) +2:14.8

Також сьогодні о 15:00 відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Україну в ній представлять Антон Дудченко, Артем Прима, Денис Насико, Богдан Цимбал, Артем Тищенко і Тарас Лесюк.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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