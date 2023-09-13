Україна висловила протест УЄФА через призначення російських суддів на матч жіночої Ліги націй

Українська асоціація футболу (УАФ) звернулася до УЄФА з офіційним листом, в якому просить переглянути призначення суддів з Росії на матч жіночої Ліги націй.

Напередодні УЄФА довірив обслуговувати поєдинок між жіночими збірними Вірменії та Казахстану, який відбудеться 26 вересня, російській бригаді арбітринь на чолі з Вірою Опєйкіною.

В опублікованому листі УАФ закликала УЄФА уважно розглянути ситуацію та не допускати представників держави-терористки до матчів під своєю егідою.

"З офіційного вебсайту УЄФА стало відомо, що на матч жіночої Ліги націй між збірними Вірменії та Казахстану, який відбудеться 26 вересня, було призначено російську бригаду арбітрів.

Як відомо, 28 лютого 2022 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення про те, що всі російські команди, чи то національні, чи то клубні, будуть відсторонені від участі у змаганнях УЄФА до подальшого повідомлення. Це рішення всі ці півтора року поважали та виконували всі учасники змагань, а його законність успішно доведено в CAS.

Водночас зважаючи на те, що півтора року офіційні особи з Росії не призначалися на матчі УЄФА, вищезгадане рішення викликає обурення в Україні, де досі щодня відбуваються жорстокі військові злочини Російської Федерації. З огляду на це Українська асоціація футболу висловлює свій протест на призначення російської бригади арбітрів на матч жіночої Ліги націй.

Аби дотримуватися гуманітарних цінностей і справедливості, притаманних європейській футбольній сім'ї, а також щоб забезпечити послідовність миротворчої позиції УЄФА щодо врегулювання залучення до європейського футболу представників Росії просимо вас уважно розглянути ситуацію та опрацювати можливість недопущення представників терористичної держави до матчів під егідою УЄФА", – йдеться в листі УАФ.

Зазначимо, що це перше призначення суддів з Росії на міжнародний матч від моменту відсторонення РФ у березні 2022 року через повномасштабну війну проти України.

Нагадаємо, у відповідь на повномасштабне російське вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022 та не допустили до кваліфікації Євро-2024.

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