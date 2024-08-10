Україна виступила у фіналі групового багатоборства з художньої гімнастики на ОІ-2024: результат

Українки йшли на другому місці, але в підсумку стали лише сьомими.

Збірна України виступила у фіналі групового багатоборства з художньої гімнастики на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

За підсумками двох вправ українки посіли сьоме місце із загальним результатом 65,700 бала.

У фіналі нашу команду представляли Діана Баєва, Аліна Мельник, Марія Височанська, Валерія Перемета та Кіра Ширикіна.

Після вправ з п'ятьма обручами українки йшли на другому місці, але у вправах з трьома стрічками та двома м'ячами припустилися кількох втрат предметів і отримали найнижчу оцінку – 29,150 бала. Це завадило нашим спортсменкам дістатися медалей.

Збірна України з художньої гімнастики / Фото: Associated Press

Збірна України з художньої гімнастики / Фото: Associated Press

"Золото" виграла команда Китаю (69,800 бала). "Срібло" здобули ізраїльтянки (68,850 бала), а "бронзу" – італійки (68,100 бала).

Додамо, що напередодні 16-річна українка Таїсія Онофрійчук посіла 9-ту позицію у фіналі особистого багатоборства з художньої гімнастики на Олімпіаді-2024.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Станом на зараз Україна має вже одинадцять нагород на ОІ-2024: три золоті, чотири срібні та чотири бронзові. "Синьо-жовті" посідають 18-ту позицію в медальному заліку.

Кількість здобутих Україною медалей точно збільшиться сьогодні ввечері, 10 серпня, адже борчиня вільного стилю Ірина Коляденко проведе сутичку за "золото". Днем раніше вона пробилася до фіналу та гарантувала собі щонайменше "срібло".

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