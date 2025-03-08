Україна визначила склади на чоловічу та жіночу естафети етапу Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто

Збірна України визначилася зі складами на чоловічу та жіночу естафети сьомого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 в чеському Нове-Мєсто.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Склад України на чоловічу естафету: Артем Тищенко – Віталій Мандзин – Антон Дудченко – Дмитро Підручний.

Склад України на жіночу естафету: Христина Дмитренко – Юлія Джима – Олена Городна – Олександра Меркушина.

Обидві гонки відбудуться в неділю, 9 березня. Ними завершиться етап у Нове-Мєсто. Чоловіки вийдуть на старт о 14:50, а жіноча естафета розпочнеться о 17:45 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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