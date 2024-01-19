Україна визначилася зі складами на змішані естафети на Кубку світу з біатлону в Антгольці

Обидві гонки відбудуться в суботу, 20 січня.
Збірна України оголосила склади на одиночну та класичну змішані естафети на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в італійському Антгольці.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
У синглміксті нашу країну представлять Христина Дмитренко і Артем Тищенко.
Класичну змішану естафету за українську команду побіжать Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Денис Насико та Дмитро Підручний.
Обидві гонки відбудуться в суботу, 20 січня. Синглмікст розпочнеться о 13:55, а класична змішана естафета – о 15:45 за київським часом.
Завершиться етап в Антгольці у неділю, 21 січня, чоловічим і жіночим масстартами.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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