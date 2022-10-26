Україна влаштувала медальний фурор на молодіжному чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики

"Синьо-жовті" фінішували в топ-3 медального заліку з великих нагородам.

Збірна України тріумфально виступила на молодіжному чемпіонаті Європи-2022 з важкої атлетики серед спортсменів до 23 років та юніорів, який завершився в албанському місті Дуррес.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

На континентальній першості нашу країну представляли 22 спортсмени, а 14 з них повернуться додому з медалями.

Всього на цих змаганнях Україна виграла 35 нагород (11 великих): 12 (4) золотих, 14 (5) срібних та 9 (2) бронзових. 18 медалей (6 великих) принесли представники вікової категорії U23, а 17 (5) - юніори.

Усі медалі України на Євро-2022 з важкої атлетики (U23 + юніори)

"Золото": Каміла Конотоп (U23, до 59 кг: ривок, поштовх, сума), Марія Гангур (U23, до 64 кг: ривок, поштовх, сума), Ольга Івженко (юніорки, до 59 кг: ривок, поштовх, сума), Микита Рубановський (юніори, до 109 кг: поштовх, сума), Євген Бурбала (юніори, понад 109 кг: поштовх).

"Срібло": Кристіна Бородіна (U23, понад 87 кг: ривок, поштовх, сума), Євгеній Янцевич (U23, до 102 кг: ривок, поштовх, сума), Олег Ганзенко (U23, понад 109 кг: ривок, поштовх, сума), Аліна Захарченко (юніорки, до 59 кг: ривок, сума), Олег Ніколаєнко (юніори, до 96 кг: ривок), Микита Рубановський (юніори, до 109 кг: ривок), Євген Бурбала (юніори, понад 109 кг: сума).

"Бронза": Дмитро Кондратюк (U23, до 81 кг: ривок, поштовх, сума), Світлана Самуляк (юніорки, до 55 кг: ривок), Аліна Захарченко (юніорки, до 59 кг: поштовх), Марк Лєванзов (юніори, до 73 кг: поштовх), Володимир Марчук (юніори, до 102 кг: поштовх, сума), Євген Бурбала (юніори, понад 109 кг: ривок).

За підсумками змагань українська збірна стала третьою в медального заліку за великими нагородами (4 золоті + 5 срібних + 2 бронзові). Першу сходинку посіла Вірменія (7+4+4), на другому місці - Туреччина (6+7+3).

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