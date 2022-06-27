Україна вперше в історії виграла медаль Чемпіонату світу з плавання на відкритій воді

Україна вперше в історії виграла медаль Чемпіонату світу з плавання на відкритій воді

Дворазовий призер Олімпійських ігор-2020 з плавання в басейні Михайло Романчук приніс Україні першу в історії медаль світової першості на відкритій воді.

Так, 25-річний Романчук став "бронзовим" призером на дистанції п'ять км, показавши результат 53:13,90. Українець понад 25 секунд поступився переможцю запливу Флоріану Веллброку (52:48,80). "Срібло" виграв італієць Грегоріо Пальтріньєрі (52:52,70).

Зазначимо, що для українця це був дебютний виступ у цій дисципліні на світовій першості.

Це вже друга медаль Романчука на цьому чемпіонаті світу. Раніше він завоював першу в кар'єрі "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем. На дистанції 1500 м українець посів п'яте місце.

Додамо, що українець ще має виступити у змаганнях на відкритій воді на дистанції 10 км. Заплив відбудеться 29 червня. Чемпіонат світу з водних видів спорту у Будапешті триватиме до 3 липня. Збірна України вже здобула дев'ять нагород (дві — "золоті").

Романчук є триразовим призером Чемпіонатів світу на довгій воді: два "срібла" на 1500 м вільним стилем (2017, 2019), "бронза" на 800 м вільним стилем (2022), чемпіоном світу-2018 на короткій воді (1500 м, вільний стиль) та чотириразовим чемпіоном Європи на довгій воді (2018, 2020), чемпіон Європи-2017 на короткій воді.

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