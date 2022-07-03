Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу

Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу

Жіноча збірна України з футзалу здобула бронзові нагороди Євро-2022.

У матчі за третє місце українки обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1 .

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 9-й хвилині, коли Юлія Титова в один дотик замкнула простріл Софії Рубан. На 23-й хвилині наша команда подвоїла перевагу - Титова асистувала, а Сніжана Воловенко вразила ближній кут.

За півтори хвилини до кінця матчу Угорщина скоротила відставання в рахунку, граючи з п'ятим польовим. Однак врятуватися від поразки суперниці української збірної вже не змогли.

Зазначимо, що в півфіналі Євро-2022 українки програли Іспанії - 0:9, а Угорщини поступилася Португалії - 0:6.

Це перша медаль України за всю історію виступів на жіночих чемпіонатах Європи з футзалу. На першому жіночому Євро з футзалу, яке відбулося 2019 року, українки посіли четверте місце.

Раніше ТСН Проспорт писав, що відомий український боксер здобув дострокову перемогу та захистив чемпіонський титул.

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