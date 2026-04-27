Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби
"Синьо-жовті" завершили континентальну першість у Тирані з 11 нагородами.
Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи-2026 з боротьби, який відбувся в албанській Тирані.
За підсумками змагань українська команда здобула 11 нагород: шість золотих, одну срібну та чотири бронзові.
Найближчий переслідувач — Азербайджан — має у своєму активі три золоті медалі.
Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби. Досі "синьо-жовті" ніколи не фінішували вище другого місця.
Медальний залік Євро-2026 з боротьби: топ-5
1. Україна — 6 "золото" + 1 "срібло" + 4 "бронза" = 11 медалей
2. Азербайджан — 3 + 0 + 6 = 9
3. Туреччина — 2 + 3 + 5 = 10
4. Польща — 1 + 2 + 1 = 4
5. Вірменія — 1 + 1 + 3 = 7
Також Україна вдесяте в історії виграла командний залік у жіночій вільній боротьбі, набравши 193 очки. Усі золоті медалі на Євро-2026 наша команда завоювала саме у цьому виді боротьби.
Усі медалі України на Євро-2026 з боротьби
"Золото": Оксана Лівач (вільна боротьба, 50 кг), Марія Винник (вільна боротьба, 59 кг), Анастасія Алпєєва (вільна боротьба, 76 кг), Марія Єфремова (вільна боротьба, 53 кг), Ірина Коляденко (вільна боротьба, 65 кг), Надія Соколовська (вільна боротьба, 72 кг)
"Срібло": Лілія Маланчук (вільна боротьба, 55 кг)
"Бронза": Ярослав Фільчаков (греко-римська боротьба, 87 кг), Михайло Вишнивецький (греко-римська боротьба, 130 кг), Владлен Козлюк (греко-римська боротьба, 97 кг), Соломія Винник (вільна боротьба, 57 кг)