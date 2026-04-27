Збірна України з боротьби / United World Wrestling

Збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи-2026 з боротьби, який відбувся в албанській Тирані.

За підсумками змагань українська команда здобула 11 нагород: шість золотих, одну срібну та чотири бронзові.

Найближчий переслідувач — Азербайджан — має у своєму активі три золоті медалі.

Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з боротьби. Досі "синьо-жовті" ніколи не фінішували вище другого місця.

Медальний залік Євро-2026 з боротьби: топ-5

1. Україна — 6 "золото" + 1 "срібло" + 4 "бронза" = 11 медалей

2. Азербайджан — 3 + 0 + 6 = 9

3. Туреччина — 2 + 3 + 5 = 10

4. Польща — 1 + 2 + 1 = 4

5. Вірменія — 1 + 1 + 3 = 7

Також Україна вдесяте в історії виграла командний залік у жіночій вільній боротьбі, набравши 193 очки. Усі золоті медалі на Євро-2026 наша команда завоювала саме у цьому виді боротьби.

Усі медалі України на Євро-2026 з боротьби