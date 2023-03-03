Україна вперше за 8 років завоювала медаль юнацького чемпіонату світу з фігурного катання (відео)

Українці Віолетта Сєрова та Іван Хобта стали бронзовими призерами чемпіонату світу-2023 з фігурного катання серед юніорів, який триває в канадському Калгарі.

За коротку програму українська пара отримала 58,47 бала, а за довільну – 100,92 бала. Таким чином, за сумою двох видів (159,39 бала) Сєрова та Хобта посіли третє місце.

Переможцями ЧС-2023 стала американська пара Софія Барам / Даніель Тюменцев (183,47 бала). "Срібло" взяли австралійці Анастасія Голубєва та Гектор Джотопулос Мур (170,36 бала).

"Ми дуже раді виступати за Україну. Цей юнацький чемпіонат світу був дуже важливим для нас і для нашої країни. Ми відчуваємо всю підтримку і сподіваємося зробити все можливе на наступних змаганнях", – прокоментував завоювання "бронзи" Хобта.

⛸Віолетта Сєрова та Іван Хобта — бронзові призери чемпіонату світу з фігурного катання серед юніорів у канадському Калгарі! Після короткої програми українська пара була на четвертому місці, але чудовий прокат довільної програми під пісню Бейонсе «Halo» вивів наших фігуристів на третю позицію. Судді оцінили їх виступ у 100.92 бала — найкращий результат пари у цьому сезоні. Підсумкова сума балів, набраних підопічними Пилипа Залевського, склала 159.39 бала. «Ми дуже раді виступати за Україну. Цей юніорський чемпіонат світу був дуже важливим для нас і для нашої країни. Ми відчуваємо всю підтримку і сподіваємося зробити все можливе на наступних змаганнях», — сказав Іван Хобта на прес-конференції після виступу. В одиночному чоловічому катанні Кирило Марсак кваліфікувався до довільної програми, показавши 15-й результат у короткій програмі. Вітаємо наших юних фігуристів та їх тренера з нагородою світової першості! Продовжуємо вболівати за українців у Калгарі! Юніорський чемпіонат світу триватиме до 5 березня. Skating ISU #націяпереможців #міжнароднізмагання #олімпійськийспорт #фігурнекатання Опубліковано Міністерство молоді та спорту України Пʼятниця, 3 березня 2023 р.

Для України це перша медаль юнацького ЧС у парному катанні за останні 23 роки. Востаннє українські спортивні пари піднямалися на п'єдестал світової першості 2000 року. Тоді Альона Савченко та Станіслав Морозов вибороли "золото", а Юлія Обертас і Дмитро Паламарчук здобули "срібло".

Крім того, Україна вперше за вісім років виграла медаль на юнацькому чемпіонаті світу з фігурного катання. Востаннє це трапилося 2015 року, коли Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули "бронзу" в танцях на льоду.

Нагадаємо, на дорослому чемпіонаті Європи у фінському Еспоо пара Сєрова – Хобта посіла 9-те місце. Це найкращий результат України на ЧЄ-2023.

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