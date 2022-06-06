Україна вперше за три роки виграла "золото" на Кубку світу з художньої гімнастики

Україна вперше за три роки виграла "золото" на Кубку світу з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики здобула "золото" на етапі Кубка світу, що проходить в італійському Пезаро.

Медаль найвищого ґатунку для "синь-жовтих" виграла Вікторія Онопрієнко.

Зазначимо, що етап Кубка світу з художньої гімнастики у Пезаро став заключним у сезоні 2022 року. До нього Україна підходила вже маючи одну медаль - Онопрієнко у вправах зі стрічкою здобула "бронзу" на етапі у Софії. Цього разу Вікторія тріумфувала у вправах зі стрічкою.

18- річна Онопрієнко була єдиною представницею України у фіналах заключного дня змагань Кубка світу. У передостанній день вона змагалася у багатоборстві, де посіла восьме місце, передає Суспільне.

У заключний день змагань Онопрієнко виступала у фіналах вправ з булавами і вправ зі стрічкою. Туди вона відібралася з четвертим та п'ятими результатами відповідно. У першому для себе фіналі українська гімнастка показала лише восьмий результат. Проте у вправах зі стрічкою Онопрієнко вдалося тріумфувати.

Як наслідок, Онопрієнко, набрала 30,900 балів у змаганні зі стрічкою, випередивши всіх своїх суперниць. Другу позицію на італійському етапі посіла господарка змагань Софія Раффаелі (30,500), "бронзу" виграла словенка Катерина Венедєєва (29,550).

До вашої уваги виступ українки.

Додамо, що це перша медаль України за три роки на Кубку світу з художньої гімнастики в особистих змаганнях. Востаннє нагороду здобувала Влада Нікольченко на етапі у румунській Клуж-Напоці (вправи з булавами). Тоді ж, у 2019 році, Україна здобувала останні "золоті" медалі загалом на рівні Кубка світу - ще чотири нагороди виграно у командних змаганнях.

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