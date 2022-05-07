Україна встановила історичний рекорд за кількістю золотих медалей на Дефлімпіаді

Україна встановила історичний рекорд за кількістю золотих медалей на Дефлімпіаді

Збірна України встановила національний рекорд за кількістю виграних золотих нагород на одних Дефлімпійських іграх - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху.

Ще до екватора Дефлімпіади-2021, що триває у бразильському Кашіас-ду-Сулі, українські спортсмени досягли історичної позначки.

За п'ять змагальних днів "синьо-жовті" виграли 58 нагород, серед яких 29 золотих, 13 срібних та 16 бронзових.

Попередній рекорд України за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді становив 21 медаль. Саме з таким результатом наша команда завершувала виступи на змаганнях у 2005, 2013 і 2017 роках.

Наразі українська збірна продовжує надупевнено лідирувати в медальному заліку Дефлімпіади-2021. У топ-5 також команди США, Японії, Ірану та Франції.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що паралімпійська збірна України розгромила Аргентину та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

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