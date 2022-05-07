Україна встановила історичний рекорд за кількістю золотих медалей на Дефлімпіаді

Збірна України встановила національний рекорд за кількістю виграних золотих нагород на одних Дефлімпійських іграх - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху.
Ще до екватора Дефлімпіади-2021, що триває у бразильському Кашіас-ду-Сулі, українські спортсмени досягли історичної позначки.
За п'ять змагальних днів "синьо-жовті" виграли 58 нагород, серед яких 29 золотих, 13 срібних та 16 бронзових.
Попередній рекорд України за кількістю золотих нагород на Дефлімпіаді становив 21 медаль. Саме з таким результатом наша команда завершувала виступи на змаганнях у 2005, 2013 і 2017 роках.
Наразі українська збірна продовжує надупевнено лідирувати в медальному заліку Дефлімпіади-2021. У топ-5 також команди США, Японії, Ірану та Франції.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що паралімпійська збірна України розгромила Аргентину та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.
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