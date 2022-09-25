Україна встановила історичний рекорд за виграними медалями на ЧС з академічного веслування

Збірна України з академічного веслування успішно завершила виступи на планетарній першості в чеському місті Рачіце.

"Синьо-жовті" здобули на турнірі сім нагород - дві золоті та п'ять бронзових.

Одразу шість медалей для нашої країни виграли паравеслувальники. Ще одну нагороду - "бронзу" в легких парних двійках - завоював дует Станіслава Ковальова та Ігоря Хмари. Це історична медаль українців у цій дисципліні на світових першостях.

Із 7 нагородами у своїй скарбничці українська збірна посіла підсумкове шосте місце в медального заліку ЧС-2022. Першою з 12 нагородами (7+1+4) стала команда Великої Британії.

За кількістю виграних медалей на одному чемпіонаті світу "синьо-жовті" встановили національний рекорд. Попередній найкращий результат нашої збірної датований 2009 роком, коли українці завоювали чотири нагороди - три "золота" та одне "срібло".

Усі медалі України на ЧС-2022 з академічного веслування

"Золото": Світлана Богуславська та Ярослав Коюда (парні двійки, мікст, PR2), Роман Полянський (чоловічі одиночки, PR1).

"Бронза": Анна Айсанова (жіночі одиночки, PR2), Андрій Сивих та Дмитро Херез (чоловічі парні двійки розпашні, PR3), Дар'я Котик та Станіслав Самолюк (парні двійки, мікст, PR3), Станіслав Ковальов та Ігор Хмара (чоловічі легкі парні двійки), Анна Шеремет (жіночі одиночки, PR1).

Раніше повідомлялося, що український тенісист виграв другий трофей у сезоні.

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