Україна встановила національний рекорд за кількістю виграних медалей на зимовій Паралімпіаді

Наші паралімпійці завоювали вже 28 нагород на Іграх у Пекіні.
Збірна України продовжує тріумфально виступати на Паралімпійських іграх-2022 в Пекіні.
У передостанній день змагань, 12 березня, українська команда завоювала ще три медалі, завдяки чому оновила національний рекорд за кількістю виграних нагород на одній Паралімпіаді.
Перед заключним днем Ігор у скарбничці "синьо-жовтих" 28 медалей: 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Українська паралімпійська збірна перевершила свій результат у 2006 та 2014 роках, коли вона привезла додому 25 нагород.
Зазначимо, що українська команда продовжує йти на другому місці в медальному заліку Паралімпіади-2022. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні - 58 медалей (18-18-22).
Медалі України на зимових Паралімпіадах
1998: 9 медалей - 3 "золота" + 2 "срібла" + 4 "бронзи"
2002: 12 медалей - 0+6+6
2006: 25 медалей - 7+9+9
2010: 19 медалей - 5+8+6
2014: 25 медалей - 5+9+11
2018: 22 медалі - 7+7+8
2022: 28 медалей - 10+10+8 (тривають)
Нагадаємо, днем раніше збірна України побила власний рекорд за кількістю золотих медалей, виграних на одній зимовій Паралімпіаді.
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