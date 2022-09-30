Україна втратила право прийняти волейбольне Євро-2023, але отримала місце на турнірі: що відомо

Україна не буде однієї з країн-господарок чоловічого Євро-2023 з волейболу.

Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник у коментарі Суспільне Спорт.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами наша країна наступного року, на жаль, не зможе прийняти матчі континентальної першості з волейболу. Поєдинки однієї з груп, які мали відбутися в Україні, тепер зіграють в Ізраїлі. Відповідно, чотирма країнами-господарками турніру стануть Італія, Північна Македонія, Болгарія та Ізраїль.

Натомість, збірна України отримає автоматичне місце у фінальній частині чемпіонату Європи-2023, хоч і не змагалася у кваліфікації.

"Те, що нас позбавили статусу господарів чемпіонату Європи, це зрозуміло, бо це фінальна частина, а в нас ще триває війна. Якщо навіть уявити, що вона завтра закінчиться, то навряд чи, ми готові будемо приймати, адже не всі захочуть до нас приїхати. Державі буде не до залів, я так думаю.

А те, що ми отримали замість цього участь у фінальній частині Євро-2023. Ми не брали участь в кваліфікації, а вона вже закінчилась. Я не знаю, яким способом це буде, бо вони мені ще раніше натякали на це. Але запевнили, щоб ми не хвилювалися, адже дадуть місце в фінальній частині. Напевне, дадуть "вайлд-кард". Бо без відбору ми не мали б там бути, адже на останньому Євро ми були 13-ті, а проходить лише топ-8 автоматично", - сказав Мельник.

Також президент ФВУ зазначив, що Україні запропонували стати однією з країн-господарок чемпіонату Європи-2025. Однак Мельник не гарантував його проведення в Україні.

"Керівництво ЄКВ нам запропонувало обмін на проведення турніру Євро-2025. Я тільки вчора приїхав з Генерального конгресу, де зустрічався з керівництвом і зокрема президентом ЄКВ. Він підтвердив цю пропозицію про чемпіонат Європи 2025 року. Але я попросив не поспішати, бо я поки гарантувати не можу і організацію цих змагань. Ми не маємо жодної зали, яка б підходила для чемпіонату Європи. Ми в мирний час мали проблеми з тим, як його приймати. Тобто нам дали можливість взяти на себе роль господарів Євро-2025, хіба що ми самі її не зможемо взяти", - пояснив Мельник.

Нагадаємо, чоловіча збірна України з волейболу вперше виступить в кваліфікації Олімпійських ігор.

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