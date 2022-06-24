Україна втратить право на проведення Євро-2023 з волейболу

Чемпіонат Європи з волейболу-2023 серед чоловіків, найімовірніше, не відбудеться в Україні.

Континентальна першість з волейболу серед чоловіків, яка була запланована в Україні на 2023 рік, швидше за все, не відбудеться в нашій країні через повномасштабне вторгнення російських окупантів.

Про це повідомив президент федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Незважаючи на ймовірну втрату права прийняти турнір 2023 року, Україна все ще матиме можливість провести його через три роки - в 2025-му.

"Щодо чемпіонату Європи мені було сказано: чи зможете ви його провести? Я відповів, що ще до війни були великі сумніви, чи ми зможемо його провести. У нас один Палац спорту. Запоріжжя? Йому не вистачає одного метру висоти, не підходить. Там навіть трошки місць недостатньо, але з місцями можна було б закрити.

Якщо фінал у серпні, то залу потрібно було показати в липні - не 2023, а 2022 року. А у нас кінь не валявся: минув рік і нічого не робилося. А тут ще й війна. Звичайно, ми виграємо цю війну, я у цьому не сумніваюся, і вони (росіяни - прим.) будуть розбиті. Але я не думаю, що країна розпочне відбудовувати волейбольні зали. Це було б дуже добре, але людям немає де жити.

Мене запитали: чи будемо ми готові, на що я відповів - не можемо гарантувати. І тоді мені сказали: "А якщо ми зробимо обмін: дамо вам 2025 рік - чи я не проти?". Я відповів, що "за". Офіційно рішення буде в серпні. Я запитав, а як же відбір на Євро? Мені відповіли, щоб я не турбувався, у них все продумано.

Швидше за все, чемпіонат Європи-2023 буде не в нас. У якій країні - не знаю, але гадаю, що в тій, яка проходитиме за рейтингом. А нам просто wild card дадуть, щоб ми були без відбору. Але це неофіційно. Це, мабуть, буде в серпні на Конгресі під час жіночого чемпіонату світу у Нідерландах. І на цьому Конгресі, мабуть, і буде оголошено. Думаю, вони спеціально тягнуть, щоб дати можливість пройти нам без відбору", - сказав Мельник.

Нагадаємо, що цього року Україна повинна була прийняти Фінал Чотирьох Золотої Євроліги з жіночого волейболу, однак через повномасштабне вторгнення російських окупантів ці матчі перенесли до Чехії та Франції.

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