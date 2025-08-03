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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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69
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Україна виборола "срібло" на чемпіонаті світу-2025 з водних видів спорту

Олексій Середа піднявся на п'єдестал у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олексій Середа

Олексій Середа / © Associated Press

Українець Олексій Середа завоював срібну медаль на чемпіонаті світу-2025 з водних видів спорту, який відбувся у Сингапурі.

Наш 19-річний співвітчизник посів друге місце у стрибках у воду з 10-метрової вишки.

У фіналі Середа за підсумками шести стрибків набрав 515,20 бала. "Золото" виграв австралієць Кассель Руссо (534,80 бала), а бронзовим призером став мексиканець Рандал Вальдез (511,95 бала).

Це перша і єдина медаль України на чемпіонаті світу-2025 з водних видів спорту.

Для Середи – це друга особиста медаль на чемпіонатах світу, він також здобував "бронзу" на ЧС-2024.

Раніше повідомлялося, що українки вперше в історії вийшли до фіналу чемпіонату Європи з пляжного волейболу.

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