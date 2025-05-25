Україна виборола третє "золото" чемпіонату Європи-2025 зі стрибків у воду

Олексій Середа / © Associated Press

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Збірна України здобула третю золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі стрибків у воду, який відбувається у турецькій Анталії.

Олексій Середа став чемпіоном Європи зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

У фіналі 19-річний українець набрав 468,65 бала. "Срібло" виграв німець Олі Рослер (439,45 бала), а бронзовим призером став австрієць Антон Кнолл (423,35 бала).

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Для Середи – це дев'яте "золото" в кар'єрі на чемпіонатах Європи зі стрибків у воду і третє особисте.

Загалом Україна вже має три золоті нагороди на Євро-2025 зі стрибків у воду.

Раніше Олексій Середа, Ксенія Байло, Кірілл Болюх та Софія Лискун тріумфували у змішаних командних змаганнях.

А Ксенія Бочек та Діана Карнафель стали найкращими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліну.

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